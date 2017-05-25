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сегодня, 16:03 0

В Магдагачинском районе горело кафе на федеральной трассе

В Магдагачинском районе горело кафе на федеральной трассе
Фото: 5-tv.ru

В Магдагачинском районе Приамурья произошел пожар на территории кафе, расположенного на федеральной трассе «Амур», на повороте на село Чалганы. Одно из помещений заведения полностью сгорело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, информация о пожаре поступила в ночное время. Горело жилое помещение для персонала, находящееся на территории кафе. К месту были направлены расчеты нескольких пожарно-спасательных частей в составе семи человек и двух единиц техники.

Когда пожарные прибыли на место, помещение уже горело открытым пламенем. Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения. Из-за того, что сообщение о происшествии поступило слишком поздно, помещение полностью сгорело. Причины пожара предстоит установить специалистам.

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#пожары #происшествия

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