В Благовещенске на автомобиль упала металлическая конструкция
Обновлено: 16:15
В воскресенье днем, 28 мая, в Благовещенске произошло ЧП. На автомобиль упала металлическая конструкция. О происшествии сообщил корреспондент ИА «Сканер».
Как рассказали ИА «Амур.инфо» очевидцы, конструкция представляет собой автобусную остановку или ларек. Инцидент случился по улице Лазо на участке между Амурской и Горького. Причиной стал сильный порыв ветра.
Не исключено, говорят очевидцы, что под конструкцией находятся сразу две машины. Подробности выясняются.
По данным на 16:15, на месте работают спасатели МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что спасатели помогут убрать конструкцию. Очевидцы пишут, что она представляет собой крышу, которую откуда-то сорвало. Пострадавшая машина – иномарка черного цвета.
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