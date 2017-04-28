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В Благовещенске на автомобиль упала металлическая конструкция

В Благовещенске на автомобиль упала металлическая конструкция
Фото: ИА «Сканер»; instagram.com/dps_bl.kontrol

Обновлено: 16:15

В воскресенье днем, 28 мая, в Благовещенске произошло ЧП. На автомобиль упала металлическая конструкция. О происшествии сообщил корреспондент ИА «Сканер».

Как рассказали ИА «Амур.инфо» очевидцы, конструкция представляет собой автобусную остановку или ларек. Инцидент случился по улице Лазо на участке между Амурской и Горького. Причиной стал сильный порыв ветра.

Не исключено, говорят очевидцы, что под конструкцией находятся сразу две машины. Подробности выясняются.

По данным на 16:15, на месте работают спасатели МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что спасатели помогут убрать конструкцию. Очевидцы пишут, что она представляет собой крышу, которую откуда-то сорвало. Пострадавшая машина – иномарка черного цвета.

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#происшествия #транспорт

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