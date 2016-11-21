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В Благовещенске с размахом отметили День пограничника (фото)

В Благовещенске с размахом отметили День пограничника (фото)

В воскресенье, 28 мая, в Благовещенске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Особенно красочными были показательные выступления и парад пограничных кораблей.

Началось действо в 10:00 на площади Победы. Сначала состоялись торжественное построение всего личного состава ПУ ФСБ России по Амурской области и парад пограничников. Затем прошли показательные выступления сотрудников, кинологов со служебными собаками.

Так, сотрудница амурского управления ФСБ Татьяна Васьковская продемонстрировала первые приемы обучения пограничных собак, такие как «послушание», а также задержание условного нарушителя госграницы.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Горожане стали свидетелями парада пограничных сторожевых кораблей.

Начальник ПУ ФСБ России по Амурской области Иван Краснощеков поздравил с праздником всех сотрудников управления и жителей Приамурья. Он пожелал им здоровья, успехов и чистого неба над головой.

В районе Триумфальной арки состоялся концерт с участием творческих коллективов города, а также ансамбля «Душа границы» ПУ ФСБ России по Амурской области.

Все желающие могли сфотографироваться со служебной собакой по кличке Стингер и ее кинологом. Как сообщало Амур.инфо, пес участвовал в задержании нарушителя государственной границы в 2016 году. После этого собака первой в России получила жетон «За отличие в службе».

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#праздники

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    С праздником вас ребята.

  • paravis

    paravis
    21 минута назад

    С праздником!!!

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