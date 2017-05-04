Александр Козлов поделился фото вместе с Павлом Буре из личного архива
Губернатор Амурской области Александр Козлов опубликовал в своем «Инстаграме» фотографию из личного архива. На ней он запечатлен вместе со знаменитым хоккеистом Павлом Буре.
«С Павлом Буре после матча. Был искренне рад, что удалось сыграть в одной команде с легендой хоккея и даже принять от него пас! Спасибо за игру», – написал губернатор.
По информации ИА «Амур.инфо», фотография ранее нигде не публиковалась. Сделана она была в начале 2016 года. Губернатор тогда сыграл матч в рамках «Лиги легенд мирового хоккея».
В комментариях к публикации Козлова спросили, возможно ли привезти Павла Буре в Благовещенск, чтобы хоккеист провел мастер-класс для детей. На это глава области заметил: «Идея хорошая».
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