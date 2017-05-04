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сегодня, 12:57 12

Александр Козлов поделился фото вместе с Павлом Буре из личного архива

Александр Козлов поделился фото вместе с Павлом Буре из личного архива
Фото: instagram.com/gubernatorlive

Губернатор Амурской области Александр Козлов опубликовал в своем «Инстаграме» фотографию из личного архива. На ней он запечатлен вместе со знаменитым хоккеистом Павлом Буре.

«С Павлом Буре после матча. Был искренне рад, что удалось сыграть в одной команде с легендой хоккея и даже принять от него пас! Спасибо за игру», – написал губернатор.

По информации ИА «Амур.инфо», фотография ранее нигде не публиковалась. Сделана она была в начале 2016 года. Губернатор тогда сыграл матч в рамках «Лиги легенд мирового хоккея».

В комментариях к публикации Козлова спросили, возможно ли привезти Павла Буре в Благовещенск, чтобы хоккеист провел мастер-класс для детей. На это глава области заметил: «Идея хорошая».

Просмотров всего: 1017

#губернатор #интернет #спорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    4 часа назад

    Фото "Бодрячки")

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    А если я зарегистрируюсь в соц.сетях и выложу фотку, вы тоже напишите об этом новость?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Как это поможет в вытаскивании из долговой ямы области, уже наперед на три поколения амурчан кабала.

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад



    Александр Козлов поделился фото вместе с Павлом Буре из личного архива



    Это когда он с Буре в НХЛ играл?

  • andrs

    andrs
    3 часа назад

    интересно а Буре то знает, что за пацан с ним напросился сфотографироваться

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А шо? Козлов уже тогда был легендарен?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    ay

    А шо? Козлов уже тогда был легендарен?



    Справа (в синей форме), начинал выступать за воскресенский "Химик". В НХЛ также выступал.

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Интересно, чей рейтинг, таким вот образом, в свете сегодняшнего дня, повышается или понижается П.Буре или А.Козлова?

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Губернатор в спорте, это радует.. Пивной живот не кого не красит)

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    не депутат

    А если я зарегистрируюсь в соц.сетях и выложу фотку, вы тоже напишите об этом новость?



    Нет, вы никому не интересны. Смиритесь

  • архивная

    архивная
    52 минуты назад

    я что-то сомневаюсь,что Козлов играл в команде с Буре...не верю,имею право(((

  • Вицли

    Вицли
    16 минут назад

    Буре "легенда" заокеанская, а не наша.

    В Российском хоккее он прославился только тем, что возглавляемая им сборная в 2000 году (по моему) в Питере на ЧМ слила все матчи (кроме 1 с французами) и это был самый провальный ЧМ (еще и домашний) в истории нашего хоккея.

    А в другие годы, он даже не соизволял играть за Россию.

    Легенда, мать его.

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