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СМИ: Восточный могут лишить запуска пилотируемого корабля в 2021 году

СМИ: Восточный могут лишить запуска пилотируемого корабля в 2021 году
Фото: russian.space

Роскосмос планирует перенести первый запуск нового пилотируемого корабля «Федерация» с 2021 на 2022 год и провести его с Байконура, а не с космодрома Восточный, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

При этом запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта «Феникс». Ранее предполагалось, что для этих целей на Восточном используют ракету-носитель семейства «Ангара».

«Роскосмос предложил пересмотреть планы по запуску пилотируемого корабля "Федерация" и перенести реализацию этого проекта на космодром Байконур. Запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта "Феникс". Этот проект планируется реализовать в рамках комплекса Байтерек. Это не потребует серьезных переделок в корабле, поскольку создаваемая новая ракета-носитель будет использовать форсированные двигатели РД-170М, а летные испытания данного комплекса назначены на 2022 год», – сказал ТАСС один из собеседников.

По словам источника, создание инфраструктуры для пилотируемых запусков на космодроме Восточный (монтажно-испытательный корпус пилотируемого корабля, системы жизнеобеспечения на стартовом столе, инфраструктура для проживания космонавтов) планируется отложить до разработки сверхтяжелого носителя для полетов к Луне. «В связи с изменением ракеты-носителя для запусков корабля принято решение отказаться от создания пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5П". Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты после 2025 года», – говорит источник ТАСС.

Он уточнил, что это не повлияет на сроки создания стартового комплекса ракеты «Ангара», запуск которой по-прежнему планируется на 2021 год, однако не с пилотируемым кораблем, а с беспилотной полезной нагрузкой.

При этом с помощью сверхтяжелой ракеты планируется реализовывать пилотируемую программу с облетом Луны и высадкой на нее. Для этого планируется создать более тяжелую и просторную 20-тонную версию корабля «Федерация». «Первый этап создания сверхтяжелой ракеты будет реализован на космодроме Байконур, когда пройдут летные испытания ракеты "Феникс" и корабля "Федерация"», – отметил источник.

В Роскосмосе от комментариев по этому поводу воздержались.

Как сообщало Амур.инфо, ранее стало известно, что количество стартовых столов для семейства ракет-носителей типа «Ангара» на космодромах Плесецк и Восточный предполагается сократить с четырех до двух.

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#космодром #космос

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Алекs

    Алекs
    4 часа назад

    Да и правильно. Достроить и законсервировать Восточный и все дела!Пусть все знают, что в РФ есть Н.З. в виде космодрома Восточный. Медведи его охранять будут, их там в округе не мало, даже с избытком.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    допрыгались

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    А 10 млрд куда теперь тратить-то? Ой, беда... И украсть не получится.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    и чаво консервировать,что что то работало оно должно работать,а так....всё просто развалится,тогда двух Димонов сторожами поставить!один хрен бичуют,за ними везде Вовка присматривает

  • evgenii-456

    evgenii-456
    3 часа назад

    ))))! ну, поиграли и хватит. пора разбирать обратно что понастроили.

  • Ирэнио

    Ирэнио
    2 часа назад

    Уррраааа!!!!

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Такие деньги ушли в это строительство и теперь он оказывается и не нужен. Здорово.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Просто тут у вас комары и туалета нет.

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Баба с возу, кобыле легче. Меньше гептила будет.

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Деньги просто зарыли и разворовали,лишь бы не народу....

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Зато хорошая новость для экологии!Я рада.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    53 минуты назад

    Да и пусть стоит консерва

  • Ветерок100

    Ветерок100
    39 минут назад

    дорогая консерва

  • PRO

    PRO
    1 минута назад

    Нам с самого начала говорили, что негативного влияния на экологию от космодрома не будет. Так вот что они имели ввиду ))

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