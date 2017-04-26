СМИ: Восточный могут лишить запуска пилотируемого корабля в 2021 году

Фото: russian.space

Роскосмос планирует перенести первый запуск нового пилотируемого корабля «Федерация» с 2021 на 2022 год и провести его с Байконура, а не с космодрома Восточный, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

При этом запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта «Феникс». Ранее предполагалось, что для этих целей на Восточном используют ракету-носитель семейства «Ангара».

«Роскосмос предложил пересмотреть планы по запуску пилотируемого корабля "Федерация" и перенести реализацию этого проекта на космодром Байконур. Запуск корабля будет осуществляться на новой ракете-носителе среднего класса, разрабатываемой в рамках проекта "Феникс". Этот проект планируется реализовать в рамках комплекса Байтерек. Это не потребует серьезных переделок в корабле, поскольку создаваемая новая ракета-носитель будет использовать форсированные двигатели РД-170М, а летные испытания данного комплекса назначены на 2022 год», – сказал ТАСС один из собеседников.

По словам источника, создание инфраструктуры для пилотируемых запусков на космодроме Восточный (монтажно-испытательный корпус пилотируемого корабля, системы жизнеобеспечения на стартовом столе, инфраструктура для проживания космонавтов) планируется отложить до разработки сверхтяжелого носителя для полетов к Луне. «В связи с изменением ракеты-носителя для запусков корабля принято решение отказаться от создания пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5П". Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты после 2025 года», – говорит источник ТАСС.

Он уточнил, что это не повлияет на сроки создания стартового комплекса ракеты «Ангара», запуск которой по-прежнему планируется на 2021 год, однако не с пилотируемым кораблем, а с беспилотной полезной нагрузкой.

При этом с помощью сверхтяжелой ракеты планируется реализовывать пилотируемую программу с облетом Луны и высадкой на нее. Для этого планируется создать более тяжелую и просторную 20-тонную версию корабля «Федерация». «Первый этап создания сверхтяжелой ракеты будет реализован на космодроме Байконур, когда пройдут летные испытания ракеты "Феникс" и корабля "Федерация"», – отметил источник.

В Роскосмосе от комментариев по этому поводу воздержались.

Как сообщало Амур.инфо, ранее стало известно, что количество стартовых столов для семейства ракет-носителей типа «Ангара» на космодромах Плесецк и Восточный предполагается сократить с четырех до двух.

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Александр Авдеев