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28мая
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сегодня, 12:00 0

В Благовещенске пропала женщина, страдающая потерей памяти

В Благовещенске пропала женщина, страдающая потерей памяти

В Благовещенске родственники разыскивают пропавшую Ирину Сысоеву 1962 года рождения. Женщина ушла из дома 24 мая и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 48-55 лет, короткая стрижка, седые отросшие волосы. Полного телосложения, на спине большая шишка. Страдает временными психическими отклонениями, возможна потеря памяти.

Родственники уже обратились в полицию. «Вчера был четвертый день, написали заявление. Они уже пробили по больницам. Ориентировка тоже пришла», – сообщила ИА «Амур.инфо» племянница пропавшей Ольга.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ирины Николаевны Сысоевой, просят сообщить по телефонам: 8-963-812-61-81 (Николай) или 02.

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#происшествия

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