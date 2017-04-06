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Александр Козлов о Владимире Деревянко: «Мы сохраним о нем самую светлую память»

Александр Козлов о Владимире Деревянко: «Мы сохраним о нем самую светлую память»

Губернатор Амурской области Александр Козлов выразил соболезнование родным и близким Владимира Михайловича Деревянко. Как сообщало Амур.инфо, почетный гражданин Благовещенска и заслуженный строитель Амурской области ушел из жизни 27 мая.

«Амурчане потеряли легендарного земляка, всю свою жизнь посвятившего созданию современного облика столицы региона. Владимир Михайлович более 40 лет работал в строительстве, был блестящим руководителем, отличным профессионалом. Человек слова и дела, ответственный и порядочный, он безупречно выполнял свою работу», – отметил глава области.

Александр Козлов напомнил, что в Благовещенске под руководством Владимира Деревянко было возведено более трехсот жилых и административных объектов, зданий социальной, производственной, культурной инфраструктуры, в том числе областного значения.

«Его самоотверженный труд всегда был примером честного и добросовестного служения на благо Амурской области. (…) Владимир Михайлович навсегда запомнится нам умным, интеллигентным и порядочным человеком, неравнодушным к проблемам города и области. Мы сохраним о нем самую светлую память. Разделяю горе всех, кто знал Владимира Михайловича Деревянко. Скорблю вместе с вами», – сказал Александр Козлов.

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#губернатор #жизнь #строительство

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