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сегодня, 11:18 1

В этот день в 1858 году Приамурье стало частью России

В этот день в 1858 году Приамурье стало частью России
Фото: nesiditsa.ru

В воскресенье, 28 мая, отмечается важная для жителей Приамурья дата. В этот день в 1858 году был заключен русско-китайский Айгунский договор, по которому Амурская область вошла в состав России, а Уссурийский край признали совместной собственностью.

Айгунский договор заключался между Российской империей и цинским Китаем в городе Айгунь. Им была установлена русско-китайская граница по реке Амур. Документ составил и написал Рафаил Черносвитов, сибирский золотопромышленник, друг графа Муравьева.

Со стороны Российской империи договор подписали генерал-губернатор Восточной Сибири, генерал-адъютант граф Николай Николаевич Муравьев и статский советник Министерства иностранных дел Петр Перовский.

За подписание Айгунского договора Николай Муравьев получил титул «Амурского» и стал Муравьевым-Амурским.

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#история

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Комментарии
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  • РАМ

    РАМ
    13 минут назад

    Запасаемся сухарями попкорном, ждем возвращения

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