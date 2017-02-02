В этот день в 1858 году Приамурье стало частью России

Фото: nesiditsa.ru

В воскресенье, 28 мая, отмечается важная для жителей Приамурья дата. В этот день в 1858 году был заключен русско-китайский Айгунский договор, по которому Амурская область вошла в состав России, а Уссурийский край признали совместной собственностью.

Айгунский договор заключался между Российской империей и цинским Китаем в городе Айгунь. Им была установлена русско-китайская граница по реке Амур. Документ составил и написал Рафаил Черносвитов, сибирский золотопромышленник, друг графа Муравьева.

Со стороны Российской империи договор подписали генерал-губернатор Восточной Сибири, генерал-адъютант граф Николай Николаевич Муравьев и статский советник Министерства иностранных дел Петр Перовский.

За подписание Айгунского договора Николай Муравьев получил титул «Амурского» и стал Муравьевым-Амурским.

Просмотров всего: 92

#история

распечатать

Александр Авдеев