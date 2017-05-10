Экофестиваль «Журавли» в Благовещенске перенесли

Экофестиваль «Журавли», который должен был состояться в Благовещенске 28 мая, перенесен на 4 июня, он пройдет в Первомайском парке. Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает ЦПУ «Благовещенск».

«К сожалению, из-за объявленного в городе штормового предупреждения, мы и наши партнеры приняли решение мероприятие перенести на 4 июня. Надеемся, горожане эту новость воспримут позитивно, так как будет еще время, чтобы собрать макулатуру и пластик. Для нас важно, чтобы день фестиваля запомнился не только сдачей мусора, но и хорошо, позитивно проведенным временем. Для гостей мы приготовили несколько площадок – от показа познавательного фильма об амурских птицах и мастер-классов до фудкорта», – говорит организатор экофестиваля Яна Кольцова.

4 июня в Первомайском парке с 12:00 до 17:00 можно будет обменять макулатуру и пластик на скворечники, значки участника фестиваля, авторские открытки и сладости. Во время фестиваля будет работать «Добромаркет», вырученные деньги направят на лечение 3-летнего Арсения Реснянского.

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#отдых #природа

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Александр Авдеев