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В амурском поселке люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон дома

В амурском поселке люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон дома
Фото: gazeta-bam.ru

15 мая в бамовском поселке Муртыгит произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как пишет газета «БАМ», жильцы, спасаясь от огня, были вынуждены прыгать из окон. В результате двое человек получили травмы. Мужчина с переломом тазобедренного сустава и женщина с растяжением связок были доставлены в хирургию Тындинской больницы. В Тынду их привезли поездом.

Дом, о котором идет речь, – четырехэтажка панельного типа. Возгорание началось в одной из квартир на первом этаже. Ситуацию осложняло то, что в Муртыгите и в ближайших поселках Аносовский и Беленький нет пожарного поста. Сам Муртыгит находится в 133 километрах от Тынды.

«Если вызывать пожарные расчеты из города, то они приехали бы в поселок только через 4-5 часов. На помощь откликнулись сковородинцы и пожарный расчет из Соловьевска. Не отказали нам и на железной дороге, у них в Тынде есть специальный пожарный поезд. Но, чтобы его использовать, надо получить множество согласований в РЖД, а в условиях чрезвычайной ситуации каждая минута дорога. К сожалению, из-за плохой дороги сковородинские огнеборцы так и не доехали до Муртыгита», – рассказывает глава Тындинского района Тамара Лысакова.

В Муртыгите в пожарной дружине числятся всего четыре человека, из техники – пожарная мотопомпа. Тушить пожар им помогали жители поселка.

Представители предприятия «Коммунальные системы БАМа» развернули пожарные рукава и подключили их к кранам, но зайти в подъезд дома не смогли из-за сильной задымленности. Тогда коммунальщики пригнали автомобиль «Урал», с его крыши пожарный рукав удалось протянуть в окно квартиры над горящим помещением. Открытый огонь ликвидировали за 13 минут.

Спустя четыре часа прибыл пожарный расчет из Соловьевска. Они помогли провести проверку состояния перекрытий, электрощитовых и крыши.

На место пожара прибыли и представители администрации Тындинского района и Госпожнадзора. Последним предстоит выяснить причину возгорания. Уже известно, что квартира, где находился источник пожара, выгорела частично. В соседней огонь повредил окна, при тушении был залит пол.

Жильцов подъезда на ночь приютили их родственники и друзья. Сам дом в момент возгорания отключили от электроснабжения, но поздним вечером свет в квартиры вернулся.

В администрации Тындинского района готовят очередное обращение в правительство области о создании пожарного поста в Муртыгите. Пока же он и еще два ближайших населенных пункта – Аносовский и Беленький – остаются без специалистов и техники.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Джон Сильвер

    Джон Сильвер
    1 час назад

    А еще газета случайно не пишет, что эти люди которые прыгали из окон намеренно пошли в горящий дом? Додумались... Документы у них там остались... Еще и ребенка с собой прихватили!

  • Джон Сильвер

    Джон Сильвер
    1 час назад

    В администрации района есть пожарный автомобиль. Пусть глава передаст его в поселок для добровольцев вместо мотопомпы. Будет своя маленькая пожарная часть местного уровня.

  • Джон Сильвер

    Джон Сильвер
    1 час назад

    Администрация района может только очередной раз бумажку написать... Реальных действий никаких.

  • Алекs

    Алекs
    56 минут назад

    Да подождите вы, надо благоустроить Крым, навести порядок и накормить Сирию, в Венесуэле не всё так гладко, надо срочно помогать, приходите завтра...

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