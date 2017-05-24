Очевидцы: возле Циолковского опрокинулся грузовик

Фото: instagram.com/blag_dtp; instagram.com/dtp_belogorsk

Очевидцы в социальных сетях сообщают о серьезном ДТП на федеральной трассе возле Циолковского. Грузовой автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. При этом машина растеряла груз, который перевозила.

Официальной информации о ДТП пока нет. Также неизвестно, пострадал ли водитель грузовика.

Еще одна авария с опрокидыванием, по сведениям очевидцев, случилась неподалеку от села Васильевка в Белогорском районе. На крышу перевернулась черная иномарка. Информации о возможных пострадавших пока также не поступало.

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Александр Авдеев