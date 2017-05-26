На «АмурЭкспоФоруме» представили подземные урны с раздельным сбором мусора

Фото: пресс-секретарь выставки «АмурЭкспоФорум-2017»

В Благовещенске во второй день выставки «АмурЭкспоФорум-2017» на площади ОКЦ одна из компаний установила подземные урны с раздельным сбором мусора. Как сообщает пресс-секретарь выставки, их сразу же купила одна из «управляек» города.

Такие урны различаются по цвету, их можно ставить в парках, возле автобусных остановок и в других общественных местах. Предлагается ставить не одну, а три мусоросборника рядом, как это делается в европейских странах: для сбора твердых бытовых отходов, пластика и стекла.

По размеру такая урна не отличается от обычной, но под землей она имеет вместительный металлический короб объемом до 200 литров. Это позволяет держать наружную часть всегда чистой и свободной. Удаляется мусор работниками коммунальных служб просто – путем извлечения мешка.

Кроме того, был представлен дворовый комплекс контейнерной площадки для раздельного сбора мусора. Он представляет собой металлическую конструкцию, которая имеет 5 контейнеров: для бытовых отходов, стекла, пластика, бумаги и батареек. Имеется отсек для крупногабаритного мусора (мебель, стройматериалы, вышедшие из строя бытовые приборы и так далее). На комплексе установлена система оповещения управляющей компании, которая срабатывает при заполненности контейнеров.

На следующей неделе подземными урнами собираются оснастить благовещенский двор около дома № 92 на улице Пушкина.

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#производство #торговля

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Александр Авдеев