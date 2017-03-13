Благовещенка лишилась почти 300 тысяч рублей из-за интернет-мошенницы

Фото: severpost.ru

Жительница Благовещенска пострадала от действий интернет-мошенницы. Женщина заплатила за несколько сумок ручной работы почти 300 тысяч рублей, но товар не получила. Это произошло год назад, однако подозреваемую в мошенничестве задержали только сейчас.

Как сообщает ИА «Свободные новости», 21-летняя благовещенка обратилась в правоохранительные органы еще 3 мая 2016 года. Она рассказала, что в течение трех последних месяцев неизвестный через социальную сеть «продал» ей несколько сумок ручной работы. Потерпевшая перевела на карту злоумышленника 279 тысяч рублей, но товар так и не получила.

26 мая 2017 года по подозрению в мошенничестве была задержана 36-летняя жительница Балакова. В отношении женщины возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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Александр Авдеев