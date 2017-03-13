Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:46 1

Благовещенка лишилась почти 300 тысяч рублей из-за интернет-мошенницы

Благовещенка лишилась почти 300 тысяч рублей из-за интернет-мошенницы
Фото: severpost.ru

Жительница Благовещенска пострадала от действий интернет-мошенницы. Женщина заплатила за несколько сумок ручной работы почти 300 тысяч рублей, но товар не получила. Это произошло год назад, однако подозреваемую в мошенничестве задержали только сейчас.

Как сообщает ИА «Свободные новости», 21-летняя благовещенка обратилась в правоохранительные органы еще 3 мая 2016 года. Она рассказала, что в течение трех последних месяцев неизвестный через социальную сеть «продал» ей несколько сумок ручной работы. Потерпевшая перевела на карту злоумышленника 279 тысяч рублей, но товар так и не получила.

26 мая 2017 года по подозрению в мошенничестве была задержана 36-летняя жительница Балакова. В отношении женщины возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Просмотров всего: 600

#интернет #криминал #происшествия #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • loca-loca

    loca-loca
    4 минуты назад

    Норм так живут 21 - летние

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске пропала женщина, страдающая потерей памяти
Происшествия 4

В амурском поселке люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон дома
Происшествия

Очевидцы: возле Циолковского опрокинулся грузовик
Общество

На «АмурЭкспоФоруме» представили подземные урны с раздельным сбором мусора