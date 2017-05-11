Скончался заслуженный строитель Амурской области Владимир Деревянко

В субботу, 27 мая, ушел из жизни почетный гражданин Благовещенска, заслуженный строитель Амурской области Владимир Михайлович Деревянко. Ему было 80 лет.

Под руководством Владимира Михайловича в областной столице построены практически все самые крупные здания и сооружения города: кинотеатр «Россия» (ныне киноцентр «Благовещенск»), стадион «Амур», завод «Амурэлектроприбор», кондитерская фабрика «Зея», гостиницы «Юбилейная», «Дружба», «Зея», первые четырнадцатиэтажные жилые дома по улицам Ленина – Шимановского, все больницы города, здание медицинской академии, фонтан на площади имени Ленина, Центр занятости населения, «Амурпромстройбанк», православный собор.

Владимир Деревянко награжден медалью «За доблестный труд», сообщает пресс-служба думы Благовещенска. Звание почетного гражданина Владимиру Михайловичу было присвоено решением городской Думы 9 июля 1998 года.

Прощание с Владимиром Деревянко пройдет 30 мая в кафедральном соборе областной столицы с 10:30 до 12:30.

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#жизнь #строительство

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Александр Авдеев