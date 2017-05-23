Более 20 площадок работали на фестивале ЗОЖ в рамках «АмурЭкспоФорума» (фото)

27 мая на площади ОКЦ в рамках выставки «АмурЭкспоФорум-2017» прошёл фестиваль здорового образа жизни. На нем были представлены различные виды спорта, направления активного отдыха, здоровое питание и многое другое. Спортивные мероприятия продолжались пять часов, работали более 20 площадок.

Главное действо проходило на уличной сцене, где выступили федерации кикбоксинга, шин-киокушинкай карате и черлидинга. Помимо этого, были танцы с веерами и зумба.

Спортсменов можно было увидеть на всей площади ОКЦ: девушки тягали гири и штангу, парни из батутного центра взмывали в небо и крутили сальто, а лучники из клуба «Племя совы» учили всех желающих стрелять по мишени.

Участники демонстрировали бодиформинг (EMS-тренировки с электростимуляцией мышц), кроссфит и йогу. Кроме того, присутствующим предлагали попробовать новинки здорового питания и даже определить, кому какой вид спорта подходит по отпечаткам пальцев.

В рамках развлекательной программы среди зрителей были разыграны призы от партнёров выставки: колбаса, туристические наборы, товары для здорового питания, сертификаты на занятия в спортцентрах и многое другое. Также горожанам показали фаер-шоу.

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Екатерина PL