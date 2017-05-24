Почти все участники смотра-конкурса получили золотые медали «АмурЭкспоФорума» (фото)

Колбасные изделия, сдоба, соевое мясо, вареники, рыба и многие другие дальневосточные товары отмечены медалями «АмурЭкспоФорума». 10 компаний подали на смотр-конкурс 21 заявку, большая часть это – продукты, остальное – оборудование и строительные материалы. 27 мая состоялось награждение, большинство участников получили золото.

За медаль боролись компании из Благовещенска, Белогорска, Биробиджана, Хабаровского края и Приморья.

В смотре-конкурсе «Медаль Международной выставки "АмурЭкспоФорум"» были учреждены четыре номинации: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Иное». С 16 мая жюри оценивало товары. В комиссию вошли высокопрофессиональные специалисты государственных структур, надзорных органов и независимые эксперты. Критериями оценки комиссии были стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и так далее.

Вручал награды заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий. «Мы постараемся сделать всё, чтобы помочь вам в вашей работе. Определенные шаги мы уже наметили для себя. Все это позволит внести вклад в социально-экономическое развитие Амурской области», – сказал Сергей Левицкий.

«Вы молодцы, что не побоялись и представили свою продукцию на суд экспертов. Сколько рисков вы испытали, но вышли победителями. Теперь хочется, чтобы продукция, промаркированная медалью, имела в потребительской сети то же высокое качество, как и представленная на конкурс», – отметила член жюри Ольга Здункевич. В результате 19 товарам жюри присвоило золото, двум – серебро.

Рекордсменом в этом году стала компания «Ратимир» из Приморья, производитель получил сразу пять золотых медалей – за вареники, сосиски, колбасы и рулет из птицы.

Из амурских товаров золотые медали получили ИП Луценко (спинка кеты холодного копчения, филе сельди в пряно-солевой заливке), ООО «Амур-Хэ» (мясо соевое), ООО «Белогорский хлеб» (хала плетеная), ИП Аверьянов (декоративные гипсовые 3D панели), ООО «Хоум Мастер» (подьемно-раздвижная конструкция двери «VEKASLIDE»), ООО «Планета потолков» (натяжной потолок с фотопечатью).

Жюри отметило, что в следующем году хотелось бы видеть большего разнообразия товаров и заполнения всех номинаций смотра-конкурса.

Просмотров всего: 138

#конкурсы #производство #торговля

распечатать

Екатерина PL