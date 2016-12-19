В России с начала года изъяли 5 миллионов литров нелегального алкоголя

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За первые три месяца 2017 года правоохранительные органы России изъяли 5 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции. В прошлом году этот показатель за аналогичный период был в два раза ниже — 2,3 миллиона. При этом по информации, предоставленной в Росалкогольрегулировании, чаще всего подделывают крепкий алкоголь, пишет RT.

Всего в 2016 году в ходе проверок изъяли 38,7 миллиона литров нелегально произведённого этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Чаще всего подделывают и незаконно производят крепкий алкоголь: водку, коньяк и виски. Увеличение объёма изъятой продукции в ведомстве связывают с эффективной работой системы по борьбе с теневым алкогольным рынком.

«С конца 2015 года, когда появилось постановление правительства № 1027, в рамках взаимодействия с правоохранительными органами осуществляется арест и изъятие основного технологического оборудования и транспортных средств, готовой продукции. Успешные контрольные мероприятия, которые мы видим по итогам прошлого года и в I квартале этого года, — следствие того, что взаимодействие осуществляется на высоком уровне и наши коллеги из МВД, ФСБ, прокуратуры и ФНС открыты для него», — сообщили в Росалкогольрегулировании.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз также отмечает положительную динамику. «Единая государственная автоматизированная информационная система выгнала всю нелегальную продукцию из легальной розницы, а государство активизировало борьбу с нелегально-суррогатным сектором», — сказал эксперт.

Однако, по словам Дробиза, рынок незаконной алкогольной продукции в России по-прежнему велик. В 2017 году, по его сведениям, он составляет от 800 миллионов до 1 миллиарда литров. Зачастую это крепкий алкоголь низкого качества. Его изготавливают в гаражах и подвалах, поэтому пресечь производство таких спиртных напитков очень трудно. «Нелегальный алкоголь уже 1,5 года в основном производят на линиях розлива, которые ставят в полной антисанитарии в бывших складах и амбарах. Если нелегальную водку произвели кустарным способом в бывшем колхозном коровнике и продают в мастерской по пошиву подушек и одеял, то как это можно отследить?» — сказал он.

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, что теневой алкогольный рынок состоит в основном из подделок спиртных напитков известных брендов. «Такой алкоголь сейчас производят только небольшие кустарные производства. Они изготавливают водку, коньяк, виски и ром под видом известных элитных напитков», — пояснил Шапкин. Реализуют такую продукцию, по словам Шапкина, через небольшие магазины, в сельской местности и труднодоступных районах.

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#закон #производство

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Екатерина PL