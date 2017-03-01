Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:14 7

В детском конкурсе красоты в Благовещенске, помимо девочек, участвовали и мальчики (фото)

В детском конкурсе красоты в Благовещенске, помимо девочек, участвовали и мальчики (фото)

В АОДНТ 27 мая прошел конкурс красоты «Подиум kids». В нем приняли участи 26 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Помимо девочек, среди конкурсантов были и пять мальчиков. Участникам предстояло пройти три этапа – дефиле, конкурс костюмов, сделанных своими руками из подручных материалов, и конкурс талантов.

К проекту участники готовились около двух месяцев, для них проводили различные мастер-классы, учили ходить по подиуму и преподавали актерское мастерство. Оценивали участников по 10-балльной шкале. В креслах жюри – эксперты в сфере моды и красоты, представители министерства культуры области, хореографы, фотограф и другие.

В итоге первое место досталось Алине Сайфуллиной, она получила iPhone 6 и корону. На втором месте Елизавета Качинская, ей достался сертификат на обучение в модельном агентстве. И на третьем месте Марк Шпеко, ему подарили велосипед. Остальным участникам присудили различные номинации.

Просмотров всего: 803

#дети #конкурсы

распечатать

Фотогалерея
+57
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Ю3к

    Ю3к
    3 часа назад

    Ну вот как, вы мне объясните, мальчик может пройти "дефиле"?!

  • Эленн

    Эленн
    2 часа назад

    И где же фото победительницы?

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    Ю3к

    Ну вот как, вы мне объясните, мальчик может пройти "дефиле"?!



    почему не может?

  • Ю3к

    Ю3к
    2 часа назад

    Соната

    Ю3к

    Ну вот как, вы мне объясните, мальчик может пройти "дефиле"?!



    почему не может?



    Потому, что традиционно, это приписывается девочкам! И мало кто знает, что термином "Дефиле" охватывается демонстрация военнослужащими приёмов и способов перестроения с оружием на парадах...

  • Ю3к

    Ю3к
    2 часа назад

    И я сомневаюсь, что там военный парад проходил...

  • РАМ

    РАМ
    49 минут назад

    Европейские ценности дошли до Благи )

  • ok_АНЮТА Л

    ok_АНЮТА Л
    20 минут назад

    да уж

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Почти все участники смотра-конкурса получили золотые медали «АмурЭкспоФорума» (фото)
Общество 1

Творческие коллективы и организации Благовещенска подключились к телемарафону «Крылья»
Общество 14

Маленькая амурчанка может выиграть бесплатное лечение в Словакии
Общество

Благовещенец принимает участие в международном фестивале огненных искусств