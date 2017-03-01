В детском конкурсе красоты в Благовещенске, помимо девочек, участвовали и мальчики (фото)

В АОДНТ 27 мая прошел конкурс красоты «Подиум kids». В нем приняли участи 26 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Помимо девочек, среди конкурсантов были и пять мальчиков. Участникам предстояло пройти три этапа – дефиле, конкурс костюмов, сделанных своими руками из подручных материалов, и конкурс талантов.

К проекту участники готовились около двух месяцев, для них проводили различные мастер-классы, учили ходить по подиуму и преподавали актерское мастерство. Оценивали участников по 10-балльной шкале. В креслах жюри – эксперты в сфере моды и красоты, представители министерства культуры области, хореографы, фотограф и другие.

В итоге первое место досталось Алине Сайфуллиной, она получила iPhone 6 и корону. На втором месте Елизавета Качинская, ей достался сертификат на обучение в модельном агентстве. И на третьем месте Марк Шпеко, ему подарили велосипед. Остальным участникам присудили различные номинации.

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Екатерина PL