Регионам дадут больше средств для поддержки получателей дальневосточного гектара

Фото: Вести.ру

На совете Дальневосточного федерального округа представят анализ региональных программ поддержки получателей дальневосточного гектара. Планируется, что регионы получат допфинансирование на поддержку владельцев гектаров. Об этом сообщает Минвостокразвития.

«Мы планируем увеличить финансирование этих мер поддержки для получателей дальневосточного гектара. В том числе за счет перераспределения средств между региональными программами. В регионах действуют различные меры поддержки. Предусматривается их финансирование в рамках региональных бюджетов. Наша задача – максимально адаптировать существующие меры поддержки под нужды и потребности граждан. Работа эта ведется. Это одна из наших основных задач», – пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По словам замминистра сегодня существует около 35 мер государственной поддержки для получателей дальневосточного гектара. В их число входят льготный лизинг сельхозтехники, субсидирование кредитов, полученных на освоение дальневосточного гектара, субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. Также, например, предоставляются квоты на заготовку древесины на строительство деревянных домов на Дальнем Востоке.

Конкретно в Амурской области получатели гектара могут воспользоваться 14 мерами поддержки. Это пять мер по поддержке агропроектов, шесть мер в сфере жилищно-коммунального хозяйства, три меры социальной направленности. В 2017 году на эти меры будет выделено свыше 500 миллионов рублей, еще 400 миллионов рублей планируется выделить в 2018 году.

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#Дальний Восток

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Екатерина PL