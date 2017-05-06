Финансирование космодрома Восточный хотят увеличить на 10 миллиардов рублей

Финансирование строительства космодрома Восточный в этом году предлагается увеличить на 10 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к изменениям в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Деньги должны пойти на соблюдение сроков строительства объектов космодрома, закупку вертолета для мониторинга полей падения отработавших частей ракет-носителей, обеспечение деятельности дирекции космодрома.

«В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" для строительства объектов второй очереди космодрома Восточный уточнить пункт 7, предусмотрев увеличение объема бюджетных ассигнований на 2017 год с 28 558,5 миллиона рублей до 38 674,3 миллиона рублей», – говорится в документе.

Просмотров всего: 92

#космодром #космос #областная власть

распечатать

Екатерина PL