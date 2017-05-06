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сегодня, 14:02 6

Финансирование космодрома Восточный хотят увеличить на 10 миллиардов рублей

Финансирование космодрома Восточный хотят увеличить на 10 миллиардов рублей

Финансирование строительства космодрома Восточный в этом году предлагается увеличить на 10 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к изменениям в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Деньги должны пойти на соблюдение сроков строительства объектов космодрома, закупку вертолета для мониторинга полей падения отработавших частей ракет-носителей, обеспечение деятельности дирекции космодрома.

«В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" для строительства объектов второй очереди космодрома Восточный уточнить пункт 7, предусмотрев увеличение объема бюджетных ассигнований на 2017 год с 28 558,5 миллиона рублей до 38 674,3 миллиона рублей», – говорится в документе.

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#космодром #космос #областная власть

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    мдаа

  • Local

    Local
    1 час назад

    Недотырили?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Local

    Недотырили?



    Не наосвоятся все никак перед выборами, а там гори оно огнем.

    Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета.

    Расходы федерального бюджета в 2017 году превысят траты прошлого года, следует из поправок правительства. Власти решили не упускать возможности увеличить расходы к выборам президента, констатирует эксперт

    Расходы федерального бюджета в 2017 году составят 16,6 трлн руб. — на 175 млрд руб. больше, чем в прошлом году, и на 362 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете на этот год, следует из поправок, которые правительство в пятницу внесло в Госдуму. Таким образом, государственные расходы, которые изначально должны были в этом году сократиться, увеличатся на 1,1% в номинальном выражении.

    В 2016 году бюджет был исполнен с расходами в 16,4 трлн руб., и в следующие три года Минфин планировал их сокращать.

    Расходы по итогам 2017 года могут оказаться еще больше: с учетом изменений в так называемой сводной бюджетной росписи правительство ожидает исполнить расходы на уровне 16,86 трлн руб., следует из сопроводительных материалов, направленных в Думу. Это еще 257,5 млрд руб. к действующему бюджету, но правительство не объясняет, что за этим стоит. (перед выборами )

    Дефицит бюджета в 2017 году составит 1,92 трлн руб., или 2,1% ВВП, следует из проекта бюджетных поправок. При увеличении расходов до 16,9 трлн руб. дефицит возрастает до 2,4% ВВП.

    Подробнее на РБК:

    http://www.rbc.ru/economics/26/05/2017/592844e49a7947037db6da00?from=main

  • ay

    ay
    26 минут назад

    Барону Жолтоку не хватает на квартиру в Маскаве? Фраза на "деятельности дирекции" звучит зело интригующее. А мониторинг с вертолёту упавших ступеней в эпоху прогресса радиотехнических средствий - это как с каменным топором бегать сейчас, не?

  • троль здесь

    троль здесь
    11 минут назад

    10 миллиардов не мало будет? сразу на 100 миллиардов увеличивать надо чтоб всем хватило

  • олег1975

    олег1975
    5 минут назад

    ЯЯЯЯЯЯЯЯ Я готов закупить вертолёт для космодрома, обеспечить деятельность дирекции космодрома и достраивать космодром! Где записываться в освоители 10 миллиардов? Я первый в очереди. Прошу за мной не занимать.

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