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27мая
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сегодня, 13:55 1

Крупный пожар возле станции Ушумун локализован

По информации регионального штаба по тушению лесных пожаров и палов по Амурской области, 26 мая вечером был локализован крупный пожар возле станции Ушумун. На его тушении 27 мая задействовали около 70 человек пожарной группировки и 15 единиц техники, среди которой тралы, вездеходы и трактора. В ближайшее время огонь потушат полностью.

Как сообщало Амур.инфо, пламя возле станции Ушумун разбушевалось на площади 250 гектаров. Возгорание возникло еще 24 мая. Предварительная причина – поджог.

26 мая также возник пожар в Зейском районе, в 9 километрах от населенного пункта Бомнак. Он уже локализован и в ближайшее время будет ликвидирован. Ликвидировано возгорание и в Сковородинском районе, в 30 километрах от поселка Солнечный. Удалось локализовать и природный пожар, возникший в Магдагачинском районе, в нескольких километрах от станции Нюкжа. К вечеру планируется его полностью ликвидировать.

Всего на тушении природных пожаров 26 мая задействовано 38 единиц техники, в том числе два вертолета Ми 8 и 176 человек из числа парашютно-пожарной, десантно-пожарной, государственной противопожарной служб, сотрудников лесоохраны и привлеченного населения, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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