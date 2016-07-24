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В Белогорске увековечат память Никиты Шевченко, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии

В Белогорске увековечат память Никиты Шевченко, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии

Депутаты Белогорского городского Совета поддержали инициативу администрации города увековечить память Никиты Шевченко, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии, с занесением его имени на Мемориал воинской Славы. Предварительно ходатайство городских властей получило положительное заключение городской комиссии по увековечиванию граждан и исторических событий Белогорска.

«Рядовой Российской армии Никита Шевченко погиб 17 июля 2016 года при сопровождении гуманитарного груза в Алеппо Сирийской Арабской Республики. Указом президента РФ "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга" Никита награжден орденом Мужества посмертно. Государственная награда передана вдове и с 4-летнему сыну погибшего, которые живут в Белогорске», – рассказала начальник организационного отдела Эльвира Волошина.

Единогласным решением депутатов память погибшего Никиты Шевченко будет увековечена. Его имя занесут на Мемориал воинской Славы Белогорска.

Как сообщалось ранее, Никите было 23 года. Он вырос в столице ЕАО Биробиджане. После 9 класса окончил один из техникумов в Белогорске Амурской области.

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#Белогорск #военные #память

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