В Амурской области 26 мая обнаружили четверых нарушителей правил пожарной безопасности

26 мая на территории Амурской области для предупреждения возникновения природных пожаров и палов, выявления нарушителей правил пожарной безопасности задействовали 426 межведомственных групп. При патрулировании они обнаружили и ликвидировали шесть возгораний, к административной ответственности привлекли четырех человек, составили шесть протоколов.

За минувшие сутки на территории Приамурья зарегистрировано четыре пала сухой растительности в Белогорском, Зейском и Серышевском районах. На тушении было задействовано 28 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, семь единиц техники.

26 мая в области зарегистрировано 11 термических точек на территории Архаринского, Белогорского, Ивановского, Магдагачинского, Свободненского и Сковородинского районов, а так же в Благовещенске.

На территории Приамурья на 27 мая в восьми районах области действует III класс пожарной опасности. Это: Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Селемджинский, Сковородинский, Тамбовский и Тындинский районы. В 12-ти – Зейском, Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском, Свободненском, Шимановском – IV КПО, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL