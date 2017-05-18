Фотокросс, фестиваль ЗОЖ, вручение медалей: второй день «АмурЭкспоФорума»

В субботу, 27 мая, в Благовещенске продолжается «АмурЭкспоФорум». В этот день состоятся фотокросс и фестиваль здорового образа жизни, а также награждение компаний медалями международной выставки. Кроме того, в рамках форума пройдет панельная дискуссия: «Интеллектуальная собственность в Амурской области – перспективы развития».

В фотокроссе 27 мая принимают участие более 30 человек – как любители, так и профессионалы. Участникам раздали бейджи с номерами и конверты с маршрутом и пятью заданиями. Отправляться на фотокросс им можно с любой техникой, даже с камерой мобильного телефона. Критерии – скорость, художественность, оригинальность и соответствие заданиям. Задания представлены словом или фразой – темой, на которую должна быть снята фотография, например – «Даже миллионы могут ошибаться».

За отведённое время команды должны сделать хотя бы по одной фотографии на каждую из заданных тем и прийти в точку финиша в 18 часов в Амурскую областную библиотеку. Допускается минимальная обработка цифровых фотографий примерно в тех же операциях, что и у профессиональных фотоаппаратов, к примеру, поправить экспозицию. «Фотошоп» запрещён. К финишу участники должны представить самостоятельно распечатанные фотографии, форматом 15x20 или 15x21, или 15x23 в соответствие с моделью камеры.

Оценивать работы будет компетентное жюри – члены Амурского фотографического общества, представители Амурской областной научной библиотеки и исполнительной дирекции «АмурЭкспоФорума». Лучшие кадры тут же попадут на выставку в Амурской областной библиотеке. А победители получат призы от партнёров проекта.

Во время работы «АмурЭкспоФорума–2017» на третьем этаже Общественно-культурного центра можно ознакомиться с выставкой, которую организует Амурское фотографическое общество. Экспозиция расскажет о природе, о городе и его людях.

Кроме того, на площади ОКЦ сейчас проходит фестиваль здорового образа жизни, на котором представлены различные виды спорта, направления активного отдыха, здоровое питание и так далее. Мероприятия расписаны с 12 до 17 часов, работают более 20 площадок.

Участники представили бодиформинг (EMS-тренировки с электростимуляцией мышц), кроссфит, йогу, новинки спортивного питания, экологичную продукцию для дома и многое другое. Также установлен батут. Здесь же всем желающим предлагают определить подходящий вид спорта по отпечаткам пальцев.

Зрелищными станут выступления лучников из клуба «Племя совы», зумба, фаер-шоу, танцы с веерами. Будут показаны цирковые номера и даже рыцарский бой. Выступят три федерации – кикбоксинга, шин-киокушинкай карате и черлидинга. На сцене ОКЦ пройдёт программа с розыгрышем призов от партнеров выставки.

С 14 до 17 часов на базе Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского состоится панельная дискуссия: «Интеллектуальная собственность в Амурской области – перспективы развития». Организаторы – Центр поддержки технологий и инноваций Амурской области и Амурская консалтинговая компания.

Цель мероприятия: прямая дискуссия с бизнес-сообществом Амурской области по защите прав на интеллектуальную собственность, оказание помощи по оформлению прав на интеллектуальную собственность, активизация приоритетных сфер сотрудничества, стимулирование развития инноваций.

К участию приглашаются члены правительства Амурской области, представители налоговых органов, таможенные органы, страховые компании, кадровые агентства, учебные заведения, руководители предприятий и юридических служб, юристы, начальники отделов интеллектуальной собственности, патентные поверенные, эксперты и менеджеры по интеллектуальной собственности компаний, маркетологи и другие заинтересованные лица.

В 15 часов состоится награждение медалями «АмурЭкспоФорума». 10 компаний подали 21 заявку – это компании из Благовещенска, Белогорска, Биробиджана и Хабаровского края. Большинство из них занимаются производством продуктов, остальные – строительными материалами. Предварительно известно, что золотые медали получит большинство участников.

В этом году в смотре-конкурсе на медаль Международной выставки «АмурЭкспоФорум–2017» были учреждены четыре номинации: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Иное». С 16 мая жюри оценивало товары. В комиссию вошли высокопрофессиональные специалисты государственных структур, надзорных органов и независимые эксперты. Критериями оценки комиссии были стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и так далее.

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#жизнь

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Екатерина PL