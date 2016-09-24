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По территории детского сада в Благовещенске гуляет утка с утятами

По территории детского сада в Благовещенске гуляет утка с утятами

В редакцию Амур.инфо обратилась одна из жительниц Благовещенска, которая рассказала, что 27 мая в одном из детских садиков в микрорайоне она увидела утку с утятами. Женщина сняла семейство на видео. На кадрах видно, как утка и утята идут вдоль забора детсада. После того как горожанка перестала снимать, они, по ее словам, пролезли в дырку забора и стали ходить по территории дошкольного учреждения.

«Непонятно, как они там оказались. Что делать, не знаю. Это ведь опасно, а вдруг собаки нападут или люди вред причинят. Мне кажется, что, скорее всего, утка прилетела из китайского городка, где искусственное озеро, и вывела потомство», – рассказала горожанка.

Орнитолог Василий Дугинцов, посмотрев видео, рассказал корреспонденту Амур.инфо, что на кадрах – кряковая утка, или утка кряква с четырьмя птенцами. Эти утки могут гнездиться как рядом с водоемом, так и вдали от него.

«Возможно, она гнездилась там, рядом с детсадом или на его территории – на крыше, в дупле или в каком-нибудь сарайчике. Или она гнездилась в другом месте и сейчас ведет птенцов к водоему, прокладывая свой путь через детский сад. Надо либо поймать ее и самим отвезти к воде, либо помочь ей добраться до водоема, сопроводив ее. Просто чтобы с ней по дороге ничего не случилось. Путь не близкий, может и машина сбить, и собаки напасть могут», – рассказал орнитолог Василий Дугинцов.

Орнитолог добавил, что в ближайшее время на место постарается выехать специалист, чтобы помочь утке с утятами.

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#жизнь #природа

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    Не иначе, утка задумала недоброе!

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