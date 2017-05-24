В Амурскую область придут сильные дожди и грозы

Фото: godekan.com

В воскресенье и понедельник, 28 и 29 мая, в Амурской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. По информации Амурского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидаются сильные дожди, грозы. Северо-западный ветер усилится до 18-23 метров в секунду.

Амурское управление МЧС России направило прогноз и рекомендации по проведению комплекса превентивных мероприятий главам муниципальных образований, а также руководителям учреждений и организаций. Специалисты просят амурчан соблюдать меры личной безопасности, не выходить на улицу без крайней необходимости и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара нужно звонить по номеру 101 – это единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

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Екатерина PL