Специалисты Россельхознадзора нашли «плохие» семена у ста амурских аграриев

В Амурской области заканчивается посевная зерновых и бобовых культур. Перед этим в Приамурье проверяли семена. Специалисты Россельхознадзора брали пробы, чтобы определить, пригодны ли они для посева. В Тамбовском и Константиновском районах у ста аграриев нашли нарушения и вынесли им предписания.

После взятия проб семена упаковывают в специальные пакеты и отвозят на проверку в лабораторию в Чите. Спустя 20 дней специалистам станет ясно, пригодны ли семена для посева. Проверяют сою на всхожесть, засорённость и влажность два раза в год – осенью после сбора и весной перед посевом. Без внимания специалистов не остается ни одна зерновая и бобовая культура. Последняя на очереди – соя.

«По мере проверки, по результатам, даём рекомендации хозяевам – либо подработать либо заменить зерно, если всхожесть потерялась», – рассказал старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Анатолий Бабкин.

После проверки семена будут протравливать, то есть обрабатывать специальными веществами, чтобы уберечь от болезней и мелких грызунов и птиц. Такие меры предприняли и в одном из хозяйств в Тамбовском районе перед посевом. Царицей амурских полей здесь планируют засеять 16,5 тысячи гектаров. На это у аграриев уйдет более двух тысяч тонн семян.

«У нас постоянные клиенты, куда мы реализуем семена сои – это на Иркутский масложиркомбинат и наш Агроцентр. В основном всё туда идёт. Также мы реализуем свои семена другим хозяйствам, это заказ министерства», – сказал главный агроном ЗАО «Партизан» Леонид Ковляков.

Продавать главную бобовую культуру Приамурья будут примерно по 39 тысяч рублей за тонну. Часть урожая оставят себе на семена. В этом году в хозяйстве в Тамбовском районе рассчитывают собрать около двух тысяч тонн сои. Посевная идет с начала мая.

С утра до вечера на каждом поле трудятся около 30 человек и работают десять единиц техники, чтобы завершить посев в ближайшие 2-3 дня и успеть до дождей. В конце сентября на эти поля зайдёт уборочная техника, чтобы собрать урожай.

Просмотров всего: 148

#сельское хозяйство

распечатать

Екатерина PL