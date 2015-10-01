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сегодня, 11:13 4

Благовещенец лишился свободы за хищение полутора тысяч рублей у микрокредитной компании

Благовещенец лишился свободы за хищение полутора тысяч рублей у микрокредитной компании
Фото: ptzgovorit.ru

В Благовещенске к реальному лишению свободы осужден 35-летний местный житель за открытое хищение денег. Злоумышленник 2 февраля явился в нетрезвом виде в офис микрокредитной компании «Дом денег» и забрал 1 570 рублей. При этом он применил насилие к кредитному специалисту и угрожал ему.

В суде подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. При назначении наказания суд учел его явку с повинной, добровольное полное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • BENZ1N

    BENZ1N
    2 часа назад

    А когда тырили в особо крупном размере!, т.е. миллиардами!, то ни кого не посадили!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Да-а. Разница с Васильевой не сопоставима.

    Силовая коррупция на 1500 рублей не чета красивым глазкам коррупции по сердюковски

  • Nada

    Nada
    1 час назад

    Закон жестко действует только для тех, кто мало своровал. а вот кто по крупному ворует - "Наш гуманный ... суд"

  • Ю3к

    Ю3к
    21 минута назад

    Я прям ждал - когда же кухарки вылезут с комментами о том, что "за мешок картошки на 5 лет садят"! А ничего, что этот "товарисч" совершил либо грабёж с применением насилия (до семи лет), либо разбой (до восьми лет)? Понять и простить?

    P.S. Себя поставьте на место потерпевшего, а потом комменты пишите...

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