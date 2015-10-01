Благовещенец лишился свободы за хищение полутора тысяч рублей у микрокредитной компании

Фото: ptzgovorit.ru

В Благовещенске к реальному лишению свободы осужден 35-летний местный житель за открытое хищение денег. Злоумышленник 2 февраля явился в нетрезвом виде в офис микрокредитной компании «Дом денег» и забрал 1 570 рублей. При этом он применил насилие к кредитному специалисту и угрожал ему.

В суде подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. При назначении наказания суд учел его явку с повинной, добровольное полное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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Екатерина PL