Творческие коллективы и организации Благовещенска подключились к телемарафону «Крылья»

Амурские рок-музыканты, артисты областной филармонии, организаторы детских мероприятий и многие другие амурчане подключились к телемарафону «Крылья». 4 июня в Благовещенске на нескольких площадках будут проходить концерты и игровые программы.

Весь день корреспонденты «Альфа-канала» будут работать в прямом эфире. Жертвовать деньги на лечение и реабилитацию амурских детей в студию телекомпании придут бизнесмены, политики и общественники. Но марафон масштабнее одной студии. Одновременно с эфиром стартует работа нескольких площадок Благовещенска, куда сможет попасть каждый неравнодушный человек.

Первым эстафету примет горпарк. Там развлекательная программа начнется в 11 часов. На сцену выйдут артисты Амурской областной филармонии. Они решили присоединиться к телемарафону второй раз. На площадке поставят ящик для сбора средств на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП, аппарат для ходьбы для Жени Дудченко и на операцию Арсению Реснянскому.

«Мы считаем, что это наше право и обязанность участвовать в таких мероприятиях. Мы будем в течение часа в горпарке дарить свое творчество. Это будут детские коллективы, цирк "АП! ", театр танца "Дефи", это будут наши взрослые артисты, будет разный репертуар, много детских номеров», – рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

«Мы с удовольствием это делаем, потому что мы на 5 рублей ничего не купим, на 100 рублей ничего не купим. Но мы можем помочь какому-то ребенку жить дальше. Это, наверное, самое главное. Не проходите мимо, поворачивайтесь просто к тем, кто просит помощи. Да, их много, но они нуждаются в нас. Мы ведь люди с вами», – поделилась руководитель студии танца Traffik Елена Соловьева.

Танцоры «Траффика» 4 июня выступят у ротонды на Калинина, 1. Там же откроется детская игровая зона от творческой студии «Енот». За праздник в этом месте отвечает руководитель центра свадебного сервиса, ее особенно тронула история одного из подопечных телемарафона.

«Мое материнское сердце, когда я прочитала эту историю, оно очень сжалось, и захотелось присоединиться, если не финансово – потому что сумма очень большая, – то хотя бы какими-то мероприятиями, активными действиями, и собрать эту сумму», – отметила активист группы помощи Арсению Реснянскому Татьяна Дурнева.

«Группа On Air на самом деле коммерческий проект, мы выступаем всегда за деньги, но ради такого случая, ради "Крыльев", мы выступаем бесплатно и призываем всех благовещенцев прийти и внести свою лепту в лечение детей, которые в этом нуждаются», – сказал музыкант группы On Air Максим Ивановский.

On Air, «Блокада сердца» и другие рок-группы выступят на площадке Общественно-культурного центра. У сцены будут дежурить волонтеры с ящиками для пожертвований. Там же будут продавать воздушные шарики – вырученные средства также опустят в ящик.

«Сегодня очень трудно одному остаться в беде, а когда присоединяется общественность, гораздо лучше. Мы поддерживаем проект "Крылья", мы будем участвовать столько лет, сколько он существует. Я призываю горожан прийти в этот день на территорию ОКЦ и сделать свой вклад, помочь детям», – поделилась директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

На площадках будут работать журналисты «Альфа-канала». О том, как проходит марафон, они расскажут в прямом эфире 4 июня. Но еще раньше ящики для пожертвований установят в торговых центрах «Острова», «Перекресток» и «Флагман». Волонтеры марафона будут работать в центре Благовещенска и в День города, 3 июня.

Просмотров всего: 96

#дети #жизнь #здоровье #СМИ

распечатать

Екатерина PL