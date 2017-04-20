В Амурской области выявляют лучших среди военнослужащих железнодорожных войск

Фото: structure.mil.ru

В Амурской области на базе железнодорожного соединения ВВО проходят состязания имени Героя Советского Союза сержанта Виктора Мирошниченко. Специалисты соревнуются в укладке железнодорожного полотна, забивании свай, постройке элементов наплавного моста и надевании специального водолазного костюма УВС-50. Всего им предстоит выполнить более 30 нормативов.

Впервые на нескольких этапах конкурса военнослужащие работают в средствах индивидуальных защиты, что усложняет выполнение заданий. Но, несмотря на это, военнослужащие укладываются в нормативы на оценку «отлично», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе состязаний будут отобраны наиболее подготовленные мостостроители, путейцы, бульдозеристы и экскаваторщики и другие специалисты, которые сформируют команду округа на всеармейский этап. Он состоится во второй половине июня в Подмосковье и Ленинградской области.

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Екатерина PL