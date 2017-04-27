Житель Свободного до смерти избил сторожа за то, что тот посветил ему в лицо фонариком

Фото: old.rk.karelia.ru

В Свободном к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 36-летний мужчина. Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Амурчанин до смерти избил сторожа за то, что тот осветил его лицо фонариком.

Преступление было совершено 19 декабря 2016 года. Подсудимый и его товарищ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехали верхом на лошадях к базе КФХ, расположенной на территории Свободненского района. Им навстречу вышел сторож базы и осветил их фонариком. Из-за этого между ними возник вначале словесный конфликт, а затем подсудимый избил сторожа. Он нанес ему многочисленные удары по голове и телу, в том числе используя в качестве оружия предметы. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. С учётом всех обстоятельств дела, личности виновного, наличия смягчающих обстоятельств и отягчающих обстоятельств суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 656

#закон #криминал #происшествия #Свободный

распечатать

Екатерина PL