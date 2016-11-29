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В Доме ремесел открывается выставка работ молодых творцов

В Доме ремесел открывается выставка работ молодых творцов

В субботу, 27 мая, в благовещенском Доме ремесел состоится открытие выставки «Новые имена». На ней представят работы молодых мастеров ДПИ, художников и фотографов. Открытие запланировано на 11:30.

Выставка проводится в рамках празднования 161-ой годовщины со дня основания Благовещенска. Всего в экспозиции будут представлены порядка 300 работ от 26 мастеров – начинающих или уже имеющих опыт, но для большинства из них эта выставка станет первой.

Познакомиться с творчеством участников выставки «Новые имена» горожане и гости Благовещенска смогут до 17 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

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#жизнь

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