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Благовещенский плейбэк-театр покажет «Горе от ума»

Благовещенский плейбэк-театр покажет «Горе от ума»

27 мая в театре кукол благовещенский плейбэк-театр покажет новый перфоманс «Горе от ума». Свою роль в спектакле сыграют зрители. Именно их истории сразу оживут на сцене и через импровизацию актеров приобретут особый смысл.

«Горе от ума – это о том, когда ум мешает, а когда оказывается очень кстати. О том, для чего мы учимся и постигаем и зачем. Как делаем выбор – умом или сердцем. Это будут истории, за которые зацепится ваш ум и куда он приведет в ходе спектакля», – рассказал организатор перфоманса Роман Костенко.

Плейбэк–театр появился в Благовещенске в марте прошлого года и за время своего существования провел пять перфомансов при полном аншлаге. Актеры театра, заранее не обсуждая друг с другом, как и что играть, устраивают представления из впечатлений, переживаний или воспоминаний публики. При этом плейбэкеры используют в своей игре арсенал специальных техник и форм в сочетании с актерским мастерством и музыкальным сопровождением. Плейбэк–театр – это новое для Благовещенска направление в искусстве, которое доступным для каждого.

«Это будет спектакль, в котором можно рассказать истории об отношении со своим собственным умом, – поделился ведущий предстоящего перфоманса Максим Чекмарев. – Иногда он мешает, а иногда – оказывается очень кстати. Или знакомая тема: мы учились, учились, копили знания, развивали эрудицию, а теперь в обычной жизни от этого нет толку».

Перфоманс «Горе от ума» состоится 27 мая года в Амурском театре кукол, начало в 18 часов.

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#жизнь #культура #отдых

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