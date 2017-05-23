Амурчанин пригрозил убийством прокурорскому работнику и оскорбил судью

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Зейский районный суд признал амурчанина виновным в оскорблении судьи и угрозе убийством прокурорскому работнику. Это произошло в зале суда после оглашения приговора 27-летнему жителю Зейского района.

Молодой мужчина высказался в нецензурной форме и начал угрожать прокурорскому работнику после вынесения приговора по предыдущему преступлению в декабре 2016 года.

«В помещении зала судебного заседания Зейского районного суда после оглашения в отношении него приговора, демонстрируя явное неуважение к суду, в присутствии государственного обвинителя и других участников судебного процесса, в устной и неприличной форме оскорбил судью, унизив её честь и достоинство как представителя судебной власти при отправлении правосудия. Кроме того, подсудимый высказал в адрес помощника прокурора угрозу убийством после своего освобождения из мест лишения свободы», – сообщил старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Уголовные дела возбудили по статьям «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия» и «Угроза убийством, совершенная в отношении прокурора, в связи с рассмотрение дела в суде». Мужчина получил 13 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Нино Кохреидзе