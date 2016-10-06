Благовещенские мастера вырежут из дерева «Рыбаков» в присутствии горожан

Фото: obzor.westsib.ru

В Первомайском парке пройдет конкурс парковых скульптур «Листая Красную книгу». Известные благовещенские мастера создадут деревянную скульптуру «Рыбаки». Мастер-класс на открытом воздухе пройдет 28 мая.

На демонстрационном мастер-классе члены Творческого союза художников России Алексей Сидоров и Виктор Кузнецов на глазах у посетителей будут из дерева создавать скульптуру. Вырезать композицию под названием «Рыбаки» начнут с 12:00.

Остальные участники установят парковые фигуры в Первомайском парке в понедельник, 29 мая.

В конкурсе скульптур «Листая Красную книгу» принимают участие шесть команд, пять из них любительские. 1 июня все скульптуры представят горожанам, а победителей определят члены жюри. Торжественное награждение пройдет на площади Ленина в День города, 3 июня.

Конкурс проводится в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Организатор – благовещенская художественная школа.

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Нино Кохреидзе