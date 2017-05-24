Амурчанка в «мерседесе» перевозила героин

Фото: stavropolye.tv

Женщину на респектабельном автомобиле задержали свободненские полицейские. Работали стражи правопорядка по наводке. О том, что амурчанка может перевозить наркотик, им сообщили заранее.

После сообщения сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков свободненской полиции приступили к проверке. Даму 1969 года рождения, управляющую «мерседесом», остановили. У женщины нашли подозрительный сверток. После исследования выяснилось, что это героин. Общая масса наркотика превысила восемь граммов, а это уже крупный размер.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Женщина находится под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ. В отношении амурчанки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#происшествия #Свободный

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Нино Кохреидзе