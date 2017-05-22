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сегодня, 19:27 2

Трое благовещенцев воровали товар на базе и распространяли по торговым точкам

Трое благовещенцев воровали товар на базе и распространяли по торговым точкам
Фото: cont-market.ru

Трое благовещенцев крали товар из контейнеров на одной из городских баз и распространяли похищенное по торговым точкам. За месяц предприимчивые горожане нанесли бизнесменам серьезный ущерб. Товар успели сбыть.

Сообщения от руководителя одной из баз, расположенных в областном центре, в полицию поступали в течение месяца. Из контейнеров день за днем пропадали различные товары.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте около 40 лет. Выяснилось, что этот месяц они практически работали торговыми представителями. Вот только товар не получали, а воровали. При помощи монтировки вскрыли шесть контейнеров и выбрали то, что пришлось по вкусу. Похищенное имущество мужчины распространяли по торговым точкам Благовещенска. Сколько успели получить не сообщается, а вот ущерб от похищенного товара оценили почти в миллион рублей. Вырученные денежные средства они потратили на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • wawbwc

    wawbwc
    2 часа назад

    видать правовой фундамент сторожа той базы был в аварийном состоянии )))

  • Немо

    Немо
    2 часа назад

    Материал сляпан из двух практически одинаковых частей.

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