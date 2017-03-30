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26мая
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сегодня, 18:39 0

В Благовещенске ограничили парковку рядом с крупными торговыми центрами

В Благовещенске ограничили парковку рядом с крупными торговыми центрами
Фото: nsovetnik.ru

Знаки «Остановка запрещена» установят рядом с двумя крупными торговыми центрами Благовещенска. Ограничения вводят для парковки рядом с «Большим Хуафу» и «Флагманом».

Схему организации дорожного движения у нового торгового центра «Флагман» в администрации Благовещенска согласовали 25 мая. Ограничить стоянку в некоторых зонах решили из-за оживленного движения на этом участке. Рассматривали движение как на самой парковке, так и на подъезде к территории со стороны улицы Заводской. В итоге решили установить знаки ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств. Знаки появятся в ближайшее время.

Ранее подобное решение было принято по участку между автовокзалом и торговым центрои «Большой Хуафу». Там также решили ввести ограничение на остановку транспортных средств.

Действовать новые дорожные знаки будут с 9 июня 2017 года. Штраф за нарушение требований составит 1 500 рублей.

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#закон #торговля #транспорт

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