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На открытие нового фонтана в амурском Белогорске приедет глава крымского Белогорска

На открытие нового фонтана в амурском Белогорске приедет глава крымского Белогорска

26 мая в Белогорск доставили основную конструкцию фонтана «Тесла». Трехтонный груз привезли на территорию городского парка. Три поддона разместили на площадке, где будет установлен фонтан. Планируется, что участие в его открытии примет глава крымского Белогорска Станислав Крыжановский

К монтажу фонтана специалисты приступят в ближайшее время. Все элементы фонтана прибудут в город к 1 июня. У муниципалитета будет 10 дней, чтобы установить фонтан и провести пусконаладочные работы.

Новое гидротехническое сооружение будет открыто в городском парке 10 июня в 21:00. Поскольку фонтан представляет собой конструкцию, светящуюся в темноте, принято решение организовать открытие в сумеречное время, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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