Стало известно расписание работы ярмарок выходного дня в Благовещенске
Министерство сельского хозяйства Амурской области опубликовало режим работы сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в Благовещенске. Они будут работать на площади имени Ленина еженедельно по субботам с 9:00 до 16:00.
На заезд и размещение участников ярмарки выделен один час – с 07:30 до 08:30. Как сообщало Амур.инфо, стартуют ярмарки в областной столице 15 июля. Завершатся они 14 октября.
По правилам, на ярмарках не разрешат продавать пиво и алкогольную продукцию, детское питание на молочной основе, лекарственные препараты, хлебобулочные изделия, скоропортящиеся пищевые товары и некоторую другую продукцию.
С полными правилами участия можно ознакомиться на сайте амурского минсельхоза. Там же можно скачать бланк заявки на участие.
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