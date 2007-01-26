Стало известно расписание работы ярмарок выходного дня в Благовещенске

Министерство сельского хозяйства Амурской области опубликовало режим работы сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в Благовещенске. Они будут работать на площади имени Ленина еженедельно по субботам с 9:00 до 16:00.

На заезд и размещение участников ярмарки выделен один час – с 07:30 до 08:30. Как сообщало Амур.инфо, стартуют ярмарки в областной столице 15 июля. Завершатся они 14 октября.

По правилам, на ярмарках не разрешат продавать пиво и алкогольную продукцию, детское питание на молочной основе, лекарственные препараты, хлебобулочные изделия, скоропортящиеся пищевые товары и некоторую другую продукцию.

С полными правилами участия можно ознакомиться на сайте амурского минсельхоза. Там же можно скачать бланк заявки на участие.

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#сельское хозяйство #торговля

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Александр Авдеев