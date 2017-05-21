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Жестокий Фарс: в Адыгее прорвало дамбу

Жестокий Фарс: в Адыгее прорвало дамбу
Фото: twitter.com

В Шовгеновском районе Республики Адыгея прорвало дамбу. Чрезвычайная ситуация произошла утром в пятницу, 26 мая, в районе аула Хакуринохабль. Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 6:10, передаёт ИА Regnum.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причиной стало повышение уровня воды в реке Фарс. В итоге произошло разрушение тела водоотводной дамбы в окрестностях аула Хакуринохабль Шовгеновского района. Ориентировочная длина прорыва составляет 15-20 метров.

Хлынувшая вода подтопила 15 частных домов и подворий. В район ЧП отправилась группа спасателей. Обстановка уточняется.

Из-за ухудшившейся паводковой ситуации в двух районах Адыгее был введён режим ЧС. Он начал действовать с 25 мая в Кошехабльском и Гиагинском районах. Здесь оказались подтоплены четыре населенных пункта. Уровень воды в домах поднялся до 10 сантиметров.

Кроме того, резкое поднятие уровня воды на реке Фарс привело к разрушению двух подвесных пешеходных мостов, соединяющих хутора Новоалексеевский – Дружба и Дмитриевский – Отрадный.

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#природа #происшествия

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