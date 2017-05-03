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сегодня, 17:16 0

Житель Тынды зарезал собственную жену

Житель Тынды зарезал собственную жену
Фото: gorod55.ru

В Тынде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя города. 26-летнего мужчину обвиняют в том, что он зарезал жену.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области, убийство произошло в марте 2017 года в Тынде. Между супругами вспыхнул скандал на почве употребления алкоголя. Жена ударила мужа в лицо. В ответ тот схватил нож и нанес им удары супруге в живот, от чего женщина скончалась.

За совершенное преступление тындинцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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#закон #криминал #происшествия #суды #Тында

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