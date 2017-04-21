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сегодня, 16:56 0

Несколько автобусных маршрутов в Благовещенске временно изменят схему движения

Несколько автобусных маршрутов в Благовещенске временно изменят схему движения
Фото: portal.lviv.ua

В Благовещенске на время изменится схема движения общественного транспорта. Это коснется шести маршрутов. Автобусы № 9 и № 28 пойдут по новой схеме с 29 мая, автобусы № К и № 39 изменят маршрут с 30 мая, а № 44 и № 38 – с 31 мая.

Так, с 29 мая по 9 июня изменится движение автобусов № 9 и № 28. Это связано с проведением работ по замене теплотрассы по улице Горького от Калинина до Комсомольской. Автобусы пойдут по следующей схеме: улица Горького – Комсомольская – Красноармейская – далее по действующей схеме движения.

С 30 мая по 2 июня изменяется движение автобусов № К и № 39. Схема движения: улица Ленина – Мухина – Зейская – Артиллерийская – далее по действующей линии.

В связи с реконструкцией участка улицы Пролетарской от Мухина до Калинина с 31 мая до момента окончания работ изменится движение автобусов № 44 и № 38. Схема: Игнатьевское шоссе – Мухина – Октябрьская – Калинина – далее по действующей линии.

С 29 мая до 29 июня на улице Нагорной между улицей Красноармейской и Благовещенской ТЭЦ будет перекрыта половина проезжей части в связи с проведением реконструкции этого участка. Движение общественного транспорта на данном участке будет осуществляться по обычной схеме.

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#транспорт

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