Учёные обнаружили у Юпитера сильнейшее магнитное поле

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Международная группа учёных представила первые официальные результаты научной миссии Juno, посвящённой изучению Юпитера (Jupiter Polar Orbiter). Специалисты, в частности, обнаружили рекордно высокую магнитную индукцию вблизи атмосферы пятой планеты Солнечной системы, сообщает «Лента.ру».

Первыми результатами крупного космического исследования учёные поделились на страницах журнала Science, кратко о них сообщает NASA.

Так, стало известно, что магнитная индукция в районе экватора вблизи газовой оболочки Юпитера в два раза выше величины, предсказываемой ранее теоретическими моделями, и примерно в 10 раз сильнее, чем аналогичное значение для Земли. Также специалисты описали с своей статье гигантские циклоны, распространяющиеся в атмосфере планеты на 1,4 тысячи километров.

Кроме того, учёные подробно рассказали о полярных сияниях газового гиганта и динамике магнитосферы Юпитера – выяснилось, что она с течением времени претерпевает заметные изменения.

Одной из основных задач миссии Juno является исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи одноименной станции учёные надеются узнать больше о происхождении планеты, строении, физических свойствах её атмосферы и магнитосферы. Планируется, что миссия завершится в феврале будущего года затоплением станции в атмосфере газового гиганта.

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Алексей Воскобойников