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сегодня, 16:40 0

В Благовещенске отдыхать у воды разрешат в семи местах

В Благовещенске отдыхать у воды разрешат в семи местах
Фото: traveltipz.ru

1 июня в Амурской области официально откроется купальный сезон. Как рассказал главный государственный инспектор ГИМС региона Иван Воробьев, в областной столице будет семь мест массового отдыха у воды.

В интервью ГТРК «Амур» Иван Воробьев отметил, что два места откроют на реке Амур, по одному – в Зазейском, в районе Астрахановки, Белогорья, в Моховой Пади, а также на первом Владимировском озере.

В целом по Амурской области запланировано к открытию 47 мест отдыха у воды. Однако, скорее всего, фактически их будет меньше – 30-32. Из них 19 – в детских оздоровительных лагерях. В местах отдыха установят кабинки для переодевания, мусорные ящики, оборудуют спасательные вышки, где будут дежурить матросы-спасатели.

Заработают и два официальных пляжа – в Свободном и поселке Константиновка.

В настоящее время водоемы области обследуют специалисты. Они проверяют, в том числе, дно и качество воды.

В 2016 году в Приамурье произошло 38 происшествий на воде. В них погибли 25 человек. 13 амурчан удалось спасти.

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#отдых

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