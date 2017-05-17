Молодежь устроила потасовку у благовещенского пивбара в день последнего звонка

Благовещенка сняла на видео потасовку возле пивбара, расположенного в районе Амурской – Островского. Заведение находится в подвале здания, рядом – жилые дома. Окна квартиры горожанки, снявшей видео, выходят на увеселительное заведение. По словам женщины, 25 мая, в день, когда в школах города отмечали последний звонок, в баре собралось много парней и девушек.

«Вначале на улице возле бара завязалась драка, потом вроде бы она прекратилась, но через некоторое время из этого подвального помещения вытащили парня. Он был без сознания. Никто не пытался ему как-то помочь. Его просто оттащили подальше от входа и оставили. Потом его увезли», – рассказала горожанка.

Женщина сообщили корреспонденту Амур.инфо, что дозвониться в полицию она не смогла: все время шли короткие гудки, означающие, что абонент разговаривает.

Подобные потасовки, по словам благовещенки, возле этого пивбара нередки. «Примерно год назад они открылись, и с тех пор регулярно здесь драки, крики, до утра они громко разговаривают, кричат друг на друга, отношения выясняют, дерутся, мочатся на стены и тротуары. А ведь у нас тут рядом детский садик, и родители по утрам водят детей в сад мимо всей этой "красоты". На прошлой неделе тоже была драка. Муж вызывал полицию. Полиция приехала через два часа, когда все успокоилось. Приехали и уехали», – добавила женщина.

Как отметила горожанка, основная масса посетителей пивбара – молодежь. Некоторые, по ее словам, выглядят совсем юными. В частности 25 мая, в день последнего звонка в школах, возле заведения тоже собралось много парней и девушек, которым визуально еще нет 18 лет.

В городской полиции тем временем сообщили, что стражи порядка в ночь на 26 мая выезжали на место. Звонок полицейским от местных жителей поступил в 2 часа ночи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

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Екатерина PL