В Хабаровске неизвестный открыл стрельбу по машинам с просроченными продуктами

Фото: РИА Новости

Хабаровские правоохранители устанавливают личность неизвестного мужчины, обстрелявшего микроавтобусы женщин, торговавших просроченными продуктами на стихийном уличном рынке. Об этом РИА Новости сообщил представитель городского УМВД.

«Поступило заявление о том, что неизвестный обстрелял два микроавтобуса, припаркованные недалеко от Центрального рынка в Хабаровске. По предварительным данным, в машинах перевозили продукты с истёкшим сроком годности, которые продавали на стихийном рынке недалеко от Центрального рынка. Участковые полиции проводят доследственную проверку», – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время хабаровские полицейские опрашивают жильцов близлежащих домов и проверяют записи с камер наружного видеонаблюдения. У обстрелянных автомобилей повреждены стекло и шины. Жертв и раненых удалось избежать. О материальном ущербе заявили две женщины, торговавшие на стихийном рынке.

«Что касается стихийных рынков и торговли на них просроченными продуктами, то полиция регулярно проводит рейды по пресечению нелегальной торговли. Нарушителей штрафуют, составляют на них протоколы, однако эти торговые точки всё равно возобновляют работу. В биографии иных нелегальных торговцев по 50 административных протоколов за полтора десятка лет, что не мешает им торговать», – отметил представитель УМВД.

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Алексей Воскобойников