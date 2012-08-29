В Райчихинске уличные художники расписали автобусные остановки
3 апреля в Райчихинске стартовало соревнование среди уличных художников «Город в красках». По его условиям, участники эффектно расписывают автобусные остановки города, сообщает «Маршрутка».
Росписью остановок занимались школьники, учащиеся Райчихинского индустриального техникума, студенты медицинского колледжа. Тематика рисунков – Год экологии и пропаганда здорового образа жизни. Однако фантазия юных художников вышла за рамки установленных тем.
«Остановки в таком обличье оказались по душе райчихинцам. Несомненно, проведение этого соревнования было мудрым и практичным решением. И город стал краше, и у большинства граждан нет желания что-либо приклеить на такую красоту», – отмечает портал.
27 мая состоится торжественное награждение авторов лучших работ.
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