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В Райчихинске уличные художники расписали автобусные остановки

В Райчихинске уличные художники расписали автобусные остановки
Фото: marshrutca.ru; instagram.com/rai__live

3 апреля в Райчихинске стартовало соревнование среди уличных художников «Город в красках». По его условиям, участники эффектно расписывают автобусные остановки города, сообщает «Маршрутка».

Росписью остановок занимались школьники, учащиеся Райчихинского индустриального техникума, студенты медицинского колледжа. Тематика рисунков – Год экологии и пропаганда здорового образа жизни. Однако фантазия юных художников вышла за рамки установленных тем.

«Остановки в таком обличье оказались по душе райчихинцам. Несомненно, проведение этого соревнования было мудрым и практичным решением. И город стал краше, и у большинства граждан нет желания что-либо приклеить на такую красоту», – отмечает портал.

27 мая состоится торжественное награждение авторов лучших работ.

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#Райчихинск

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Комментарии
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  • frfatdfh

    frfatdfh
    1 час назад

    Красиво

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Мне тоже понравилась эта остановка. Молодцы!

    Жаль, что остальные не показали.

    Может, кто из форумчан-жителей Райчихинска

    поделится фото.

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