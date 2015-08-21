Крупные инвестпроекты и перспективы сотрудничества обсудили российские и китайские бизнесмены

Торгово-экономическое сотрудничество Амурской области и провинции Хэйлунцзян обсудили во время деловой встречи в рамках «АмурЭкспоФорума». За всю историю международной выставки это совещание стало самым крупным по числу участников: 93 представителя китайских компаний и более 100 российских бизнесменов.

Положение и перспективы Приамурья оценили специалисты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По их заключению, сегодня по размеру ВВП на душу населения Амурская область занимает предпоследнее место среди регионов Дальнего Востока, а с точки зрения инвестиционного потенциала – наиболее привлекательна.

«В рамках формирования стратегии, оценивая потенциал региона, мы сравнили Амурскую область по ВРП на душу населения с рядом провинций Китая. Текущий уровень ВРП на душу населения незначительно ниже провинции Хэйлунцзян. Удвоение показателя позволит достичь показателя региона Внутренняя Монголия. Мы выделили 8 приоритетных отраслей для развития экономики региона и реализации экспортного потенциала. Нефтегазохимия является одной из наиболее перспективных для развития в регионе», – сказал представитель инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Георгий Фотин.

Отдельно на совещании отметили Восточную газовую программу. Магистральный газопровод «Сила Сибири» пройдет по территории Амурской области от границы с Республикой Саха (Якутия) до города Благовещенска. 11 мая в районе Верхнеблаговещенского ввели в эксплуатацию временный двусторонний пункт пропуска через госграницу. Китайцы уже начали строить подводный переход со своей стороны. По нему будут передвигаться строители и техника. Закончить работы планируют к концу 2018 года. Прямые поставки газа в Китай через Благовещенск начнутся в 2019 году.

«В области успешно работают китайские компании и реализуются совместные проекты. Совместно с КНР реализован крупный инвестпроект – нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан". К 2020 году будет запущен газоперерабатывающий завод и завод по производству метанола, к 2025 году ­– газохимический комплекс, продукция которых частично ориентирована на китайских потребителей», – подчеркнула в своем выступлении министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Китайскую делегацию интересовал вопрос строительства международного моста через Амур. Строительство перехода началось 24 декабря 2016 года. В эксплуатацию мост должны ввести в декабре 2019 года. Объект обеспечит кратчайший континентальный международный транзит Европа–Азия.

Обсудили на встрече и другую дорогу – канатную. Современную туристическую инфраструктуру хотят создать за счет строительства трансграничной канатной дороги между городами Благовещенск – Хэйхэ. Межправительственное соглашение о строительстве было подписано еще в 2015 году. Пока разрабатывается проектная документация.

Для привлечения инвестиций в Амурской области созданы две территории опережающего развития, планируется создание третьей. Для инвесторов на территориях предусмотрены льготы и преференции.

На территории опережающего развития «Приамурская» уже введен в эксплуатацию цементный завод. Он был построен с привлечением китайских инвестиций. В ближайшее время там начнется строительство центра хранения агрохимикатов и цеха по производству микроудобрений.

ТОР «Белогорск» – агропромышленной направленности. Завод по глубокой переработке сои, построенный на территории ТОР, уже выпустил первую продукцию с использованием китайского оборудования. Соевое масло поставляется в Китай. В России это единственный завод, который будет производить из соевого пищевого шрота изолят, пищевые волокна и соевые олигосахариды.

Также на территории Приамурья решено создать ТОР «Свободненская». Она будет базироваться на строительстве крупнейшего в России газоперерабатывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса. ТОР «Свободненская» позволит привлечь инвесторов для создания сопутствующих и обслуживающих производств.

Китайские бизнесмены предложили сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых, развития глубокой переработки сельхозпродукции, в сфере обработки древесины, туризма и зимних видов спорта.

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Нино Кохреидзе