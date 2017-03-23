В Риме скончалась «королева кашемира» Лаура Бьяджотти

Фото: artribune.com

Знаменитый итальянский модельер Лаура Бьяджотти, известная во всём мире как «королева кашемира», скончалась в Риме на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Бьяджотти была госпитализирована в среду вечером после острого сердечного приступа, за которым последовала остановка сердца. Медикам удалось на время восстановить сердечную деятельность пациентки, однако головному мозгу женщины был нанесён непоправимый ущерб, и в итоге врачи констатировали смерть мозга.

Лаура Бьяджотти родилась 4 августа 1943 года в Риме в семье дизайнера. Получив степень доктора археологии в Римском университете, она начала работать в семейной фирме по изготовлению готовой одежды. В 1972 году Бьяджотти основала собственную фирму Laura Biagiotti Fashions. Впоследствии этот бренд стал одним из наиболее узнаваемых в мире итальянской моды.

С начала 1980-х годов Лаура занялась созданием духов, открыла сотни модных магазинов по всему миру, в том числе в Москве и Пекине. В 1995 году приняла участие в модном показе в Кремле, продемонстрировав коллекцию, почти целиком выполненную из кашемира.

Бьяджотти активно занималась благотворительностью. Так, в 1998 году она пожертвовала около миллиона долларов на реставрацию ведущей на Капитолий лестницы Кордоната, созданной по проекту Микеланджело. Знаменитому венецианскому театру «Ла Фениче2 она подарила новый занавес взамен утраченного во время пожара 1996 года.

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Алексей Воскобойников